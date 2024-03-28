مسلسل حق عرب الحلقة 18.. كارولين عزمي تعترف بحبها لـ أحمد العوضي 

تسارعت وتيرة الأحداث في مسلسل حق عرب الحلقة 18، المذاع على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، إذ حاول رباح أبو الدهب ويجسده شخصيته الفنان وليد الفواز، التقدم لخطبة حنان الغرباوي وتؤدي دورها الفنانة دينا فؤاد، مرة أخرى لكنها رفضته من جديد.

أنغام تعترف بحبها لـ عرب السويركي

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 18، إذ اعترفت أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي، بحبها إلى عرب السويركي الذي وقع عليه ذلك الاعتراف بمثابة الصدمة لأنه لم يكن يتوقع ذلك، وأبلغته أنها تعلم أنه يعيش حالة نفسية سيئة بعد تجربته الأخيرة، لذلك صارحته أولًا بحبها وأنها لا تنتظر منه ردًا.

رد عرب السويركي على أنغام

ورد عليها عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بأنه لا زال تحت تأثير تجربته السابقة ولم ينس حبيبة عمره حنان الغرباوي «دينا فؤاد»، وأنه يعتبرها فى مقام أعلى، وسيكون بجانبها في أي وقت تحتاجه فيه، وأن الصداقة أحيانًا تكون أقوى من الحب.