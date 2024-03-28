تصدرت أحداث مسلسل حق عرب مؤشر محركات البحث جوجل ومنصة التواصل الاجتماعي اكس، بعد تصاعد الأحداث وتطورها بشكل كبير مع حدة الصراعات التي يعيشها كل الأبطال داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر، من بطولة الفنان أحمد العوضي، إذ أنَّه من المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 18 على النحو التالي.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 18

ينطلق موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 18 بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، والاعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 18

ويأتي موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 18، في تمام الساعة 11:15 صباحًا، والاعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحًا، إلى جانب عرضها على منصة WATCH IT الإلكترونية.

ويواصل أبطال مسلسل حق عرب تصوير المشاهد الأخيرة منه، داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، في الحي الشعبي والذي يحاكي منطقة المغربلين في الدرب الأحمر.