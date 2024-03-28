انطلاق فعاليات المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية في مطروح

أعلن الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح انطلاق فعاليات البرنامج القومي «نادي القيادات الشبابية» بمحافظة مطروح، الذي تنظمه الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني، اليوم، الذي تستمر فعالياته حتى 31 مارس 2024، بمشاركة مجموعة من الكوادر والقيادات الشبابية بمطروح.

وانطلقت فعاليات البرنامج تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور محمد غنيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية.

نادي القيادات الشبابية في مطروح

ورحب مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، بجميع الشباب المشاركين في برنامج ضمن المشروع القومي «نادي القيادات الشبابية» بمطروح، محفزاً الشباب المشاركين عن أهمية الاستفادة من البرنامج، وضرورة الاستمرارية في العمل من خلال منفذ نادي القيادات الشبابية، متحدثاً عن بعض النماذج المضيئة من الشباب المشارك.

فن وأساليب القيادة الناجحة

وتضمنت فعاليات اليوم الأول الذي أداره كلاً من أحمد رمضان، والحسيني محمد عباس، مدربي وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان «فن وأساليب القيادة الناجحة»، وتهدف فعاليات البرنامج إلى بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد، ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الابتكار من خلال كيان شبابي.

أفكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة

ويهدف البرنامج إلى استثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، وتفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي، وإطلاق قدراتها الإبداعية، وحثها على الريادة والابتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية، في إطار يدعم تبادل الخبرات بين كل الشرائح الشبابية المحلية والدولية.