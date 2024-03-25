وظائف من «الشباب والرياضة» برواتب 18 ألف جنيه ومكافأة شهرية.. إليك الشروط

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن توافر فرص عمل للشباب في مجال الأثاث برواتب مميزة تصل لـ18 ألف جنيه.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر برواتب 18 ألف جنيه، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها وكيفية التقديم، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة دسكي للأثاث المكتبي والديكور والتشطيبات للتوظف في شراء أثاث مكتبي، بمدينة نصر.

شروط الوظيفة

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس.

- خبرة تبدأ من 3 إلى 5 سنوات.

- أن يكون جيد في اللغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- لديه مهارات تفاوض ممتازة.

المميزات والحقوق الوظيفية

- صافي المرتب يبدأ من 8000 إلى 14000 جنيه.

- ساعات العمل 9 ساعات.

- يومين عطلة.

- مكافأة كل شهر.

كيفية التقديم على الوظيفة

يمكن التقديم علىالوظيفة عن طريق إرسال السيرة الذاتية المحدثة على (CV@tawarwghayar.com)، وذكر المسمى الوظيفي في موضوع (شراء كبار - أثاث مكتبي).

أو التقديم مباشرة على موقع توضيف مصر من خلال الرابط من هنــــــــــا.