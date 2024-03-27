وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يحيل 15موظفا إلى التحقيق

تفقد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، عددًا من مراكز الشباب في إدارتي زفتي والسنطة، في إطار جولاته لمتابعة انضباط العاملين وتنفيذ الأنشطة والوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب، وبحث سبل حلها، وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

عدم انتظام العمل

وخلال الجولة تفقد عددًا من مراكز الشباب ووجد عدم انتظام العاملين في مواعيدهم الرسمية، كما أحال 15 موظفًا إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم لعدم وجودهم بمقر العمل، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقصرين، لتحقيق الانضباط والتأكد من تنفيذ خطط النشاط بالمراكز وكذلك متابعة ما تشمله الهيئات الشبابية من منشآت.

خدمات مراكز الشباب

وأضاف، أنه جرى تغير الصورة الذهنية لمراكز الشباب، وتحويلها لمراكز مجتمعية تقدم خدمات للأسر المصرية، ولذوي الهمم، وتوفير الدوريات الرياضية المناسبة لمختلف الفئات.