وظائف خالية من «الشباب والرياضة» والعمل من المنزل برواتب 21 ألف جنيه.. الحق قدم

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن توافر فرص عمل للشباب برواتب مميزة تصل لـ21 ألف جنيه.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف مبادرة توظيف مصر برواتب 21 ألف جنيه، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها وكيفية التقديم، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة مصر اتصال الدولية شبابا للتعيين في وظيفة وكيل مركز الاتصال المتحدثون الألمانيون، والعمل من المنزل.

شروط الوظيفة

- يمكن للخريجين وغير الخريجين التقدم للوظيفة.

- مطلوب ذكور وإناث مؤهلين للتقديم.

- المستوى الألماني C1.

- الحد الأقصى للعمر 57 سنة.

المزايا والحقوق الوظيفية

- صافي المرتب: يصل إلى 21000 جنيه.

- المناوبات الدورانية: 24/7 .

- مواعيد العمل: 9 ساعات.

- التأمين الاجتماعي والطبي.

- تدريب مدفوع الأجر بالكامل.

- يتم توفير الكمبيوتر المحمول.

كيفية التقديم على الوظيفة

للتقديم على الوظيفة يرجى ملء النموذج التالي من هنـــــــــــــا.

أو التقديم مباشرة على موقع توضيف مصر من خلال الرابط من هنــــــــــــا.