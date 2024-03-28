تراجع أسعار اللحوم اليوم.. البلدي الكندوز بكام

تراجعت أسعار اللحوم اليوم بقيمة 25 جنيهًا في الكيلو إذ سجلت نحو 325 جنيهًا للكيلو البلدي الكندوز مقارنة بما كانت عليه الأسعار 350 جنيهًا للكيلو، وفقًا للأسعار المعلنة من شعبة القصابين وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

«الوطن» تنشر أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة، وفقا للأسعار المعلنة من شعبة القصابين وهي الأسعار التي يشتري بها المستهلك كالتالي:

أسعار اللحوم البلدي

أسعار اللحوم البلدي الصغيرة اليوم ما بين 335 جنيها.

أسعار اللحوم البتلو ما بين 360 إلى 430 جنيها في الكيلو.

أسعار كيلو اللحوم الكندوز ما بين 310 إلى 325 جنيها.

أسعار كيلو الضأن اليوم ما بين 370 إلى 450 جنيها.

أسعار الكبدة ما بين 350 إلى 360 جنيها الكيلو.

سعر اللحوم الجملي

سجلت أسعار اللحوم الجملي اليوم ما بين 280 إلى 300 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار كيلو السجق البلدي نحو 300 جنيه.

أسعار كيلو السجق المستورد نحو 110 جنيهات.

أسعار كيلو اللحوم المفروم العادي ما بين 300 و340 جنيها.

أسعار كيلو اللحوم المفروم الجملي نحو 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- أسعار كيلو اللحوم الضأن الطازج نحو 260 جنيها.

- أسعار كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 270 جنيها.

- أسعار اللحوم السودانية الطازجة نحو 235 جنيها.

- أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 170 جنيها.