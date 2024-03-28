ملخص الحلقة 18 مسلسل محارب بطولة حسن الرداد.. إنجي تقع في فخ عنتر

طلبت إنجي (ناهد السباعي) خلال الحلقة 17 من مسلسل محارب الطلاق من زوجها عزيز محارب (حسن الرداد)، وقد أصابه هذا الأمر بالدهشة البليغة، لأنه طلب منها هذا الطلب في بداية محنته ولكنها رفضته، وطلب من محاميه أن يطلقها رسميا لدى المأذون لتفعل ما تريد في حياتها، ولكن المثير للدهشة أن ذلك الطلب لم تقم به إنجي إلا تحت تأثير السحر الذي دبره لها عنتر (حسني شتى) لتوافق على الزواج منه.

ملخص الحلقة 18 مسلسل محارب

وخلال سير أحداث الحلقة 18 من مسلسل محارب، جلب عنتر عدة زجاجات من المياه، مدعيا أنها من ماء زمزم، وأن الدته أحضرتها معها خلال تأدية مناسك العمرة، وخصص من ضمن تلك الزجاجات زجاجة لإنجي، ووكان وراء هذا الأمر مكائد من السحر؛ فقد أصر عليها أن تشربها لآخرها وذلك عندما تناولت منها جزءا قليلا، وما كان منها في نهاية المطاف إلا أنها شربتها كاملا.

إنجي تقع في فخ عنتر

وكان الغرض من سقيها تلك الماء، هو أن تقع في حبه، كما فعلها معها من قبل لكي تكره محارب، وفي الأثناء التي شربتها فيها كانت الساحرة التي اتفق معها عنتر تقف تراقب الموقف، وأومأ لها بأن الأمر قد تم، ومرت الأحداث وبدأت إنجي بالفعل تقع في شباك عنتر بفعل السحر.