الكرخ بمشاركة صالح جمعة يعود بتعادل ثمين أمام أربيل في الدوري العراقي

تعادل فريق أربيل مع نظيره الكرخ المحترف في صفوفه صالح جمعة لاعب الإسماعيلي السابق، سلبيا، مساء اليوم، على ملعب فرانسو حريري، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من دوري نجوم العراق.

وشهد لقاء أربيل والكرخ، مشاركة صالح جمعة، حوالي 85 دقيقة قبل استبداله بكوزموس داودا.

ارتفاع رصيد الكرخ إلى 18 نقطة

وبهذه النتيجة، احتل أربيل المركز الرابع عشر، برصيد 22 نقطة ووصل الكرخ إلى المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة ببطولة دوري نجوم العراق.

وقبل مباراة الكرخ، خاض فريق أربيل، 18 مباراة، إذ فاز الفريق في 5 لقاء وتعادل في 6 مواجهات، ولقى 7 هزائم.

وأحرز لاعبو أربيل في بطولة دوري نجوم العراق، قبل مباراة الكرخ، 23 هدفا، فيما منيت شباكه بنفس العدد من الأهداف.

في الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق، تعادل أربيل إيجابيا بنتيجة 1-1 مع دهوك على ملعب فرانسو حريري.

نتائج الكرخ في الدوري العراقي

وفي المقابل، خاض نادي الكرخ الذي يلعب في صفوفه صالح جمعة لاعب الإسماعيلي السابق، قبل مباراة أربيل، 18 مباراة، إذ فاز منها في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات ولقي 7 هزائم.

وأحرز لاعبو الكرخ، في بطولة دوري نجوم العراق، 16 هدفا، فيما اهتزت شباكهم ب 22 هدفا.

وخسر الكرخ أمام الشرطة بنتيجة 4-1 في الأسبوع التاسع عشر على ملعب الساحر أحمد راضي في لقاء شهد تسجيل صالح جمعة، أول أهدافه مع فريقه.