محمود فتحي مذيع قناة الحلبة يكشف تفاصيل دوره في أحداث مسلسل الكبير أوي 8

كشف محمود فتحي، والمعروف بمذيع قناة الحلبة للمصارعة، تفاصيل مشاركته في أحداث مسلسل الكبير أوي 8 مع الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي، وهي فرصة لم يفكر ولو ثانية في رفضها، فحلم المشاركة في أحد أهم المسلسلات الكوميدية في مصر، كان يراوده منذ الصغر.

محمود فتحي، أدى دور «راضي» في أحداث مسلسل الكبير أوي 8، وهو زوج عمة «مربوحة» وهي الفنانة دنيا سامي، وتحدث لـ«الوطن»، قائلًا إن المخرج أحمد الجندي، اختاره من بين المشاركين أثناء مشاهدته مسرحية «طيب وأمير» التي كان جزءًا منها: «كنت سعيد جدًا باختياري والمشاركة في مسلسل كبير زي الكبير، اللي بيعتبر براند في الأعمال الكوميدية، من أول جزء وأنا كان نفسي أشارك فيه، والحمد لله ربنا أراد».

جهود الفنان محمود فتحي

جهود «فتحي» لتأدية الدور بالشكل المطلوب أخذت من تفكيره، خاصة أنه لم يكن يعلم تفاصيل دوره وهل ستكون لهجته صعيدية أم لا؟: «مكنش في دماغي غير إني عاوز أضحك الناس، وكنت قلقان من التعامل مع أحمد مكي وأحمد الجندي، بس فوجئت إن الناس جميلة وسوية وساعدوني، وكان الجو العام النفسي في لوكيشن التصوير يخليك تُبدع».

تفاصيل دور «راضي»

شارك «فتحي» في دور «راضي»، وهو زوج عمة «مربوحة»، يحكي تفاصيل دوره قائلًا: «أول ما اختاروني للدورلقيتهم بيكبروني وشعر أبيض وشنب وهأدي دور أب، وقتها كان لازم أسترجع كل الشخصيات اللي عندي، والحمد لله لقيت صدى كويس للدور بتاعي وسعيد جدًا بردود الفعل».

إشادة بدوره على مواقع التواصل الاجتماعي

ولاقى محمود فتحي صدى كبيرا بعد مشاركته في أحداث مسلسل الكبير أوي 8، وعلق العديد على مواقع التواصل الاجتماعي على دوره، فكتب البعض: «جوز عمة مربوحة يبقى مذيع قناة الحلبة اللي مصر كلها كانت بتحبه.. وأدى دور رائع».