معلومات عن مذيع قناة الحلبة بعد ظهوره في مسلسل الكبير أوي 8

ظهر مذيع قناة الحلبة محمود فتحي في أحداث مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، وقام بدور «راضي»، وهو زوج عمة «مربوحة» زوجة «الكبير»، واستمر وجوده لعدة حلقات في أحداث المسلسل، وهي أول مشاركة له في أحداث مسلسل الكبير أوي بجميع أجزائه.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مذيع قناة الحلبة الشهير محمود فتحي، بحسب حوار سابق له مع «الوطن»:

معلومات عن مذيع قناة الحلبة بعد ظهوره في أحداث مسلسل محمود فتحي

- اسمه محمود فتحي وبدأت شهرته بسبب تعليقه الطريف على قناة الحلبة الخاصة بالمصارعة.

- تخرج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع ودرس أيضا في قسم التمثيل المسرح والإخراج.

- بدأ التمثيل منذ أن كان طالبًا بالمرحلة الإعدادية.

- شارك في فيلم جدو نحنوح مع المخرج سيف يوسف والفنان محمد ثروت، ثم شارك في مسلسل اختفاء مع الفنانة نيللي كريم وبين عالمين مع الفنان طارق لطفي ومسلسل ظل الرئيس مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل سرايا حمدين مع الفنان سامح حسين.

اشتهر بتعليقه المميز وإفيهاته بقناة الحلبة

- بدأ بالعمل في قناة الحلبة للمصارعة منذ عام 2012، وبسبب تعليقه أصبح واحدًا من أشهر المعلقين في مصر حينها.

- أنهى تعاقده رسميًا مع قناة الحلبة عام 2016، لكن القناة استمرت في إذاعة تعليق سابق له على العديد من مباريات المصارعة الحرة.

- غاب عن الأنظار لسنوات، حتى ظهر في حوار حصري مع «الوطن»، وهو أول ظهور إعلامي له، كان ذلك في شهر مارس من العام الماضي.