حزب المؤتمر: نثمن مبادرة «المتحدة» لترجمة مسلسلات رمضان إلى لغة الإشارة

أشادت ماجدة بدوي، أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، بالدور المهم الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم دراما متنوعة خلال شهر رمضان 2024، والتي أعادت لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى لمتابعة دراما راقية تناسب كل الأذواق والعقول.

حزب المؤتمر: نثمن قرار«المتحدة» بترجمة مسلسلاتها للغة الإشارة

وثمنت ماجدة بدوي، في بيان، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بترجمة جميع مسلسلات الشركة المتحدة للغة الإشارة، وذلك فى إطار اهتمام الشركة بذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة ليتمكن ذوو الهمم من متابعة مسلسلات رمضان 2024، للمرة الأولى وذلك عبر قنوات الشركة ومنصة WATCH IT، مؤكدة أنها لفتة إنسانية من القائمين عليها.

وأضافت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر ، أن الشركة المتحدة تقدم إنتاجا فنيا يخاطب عقل ورح المشاهد في الدراما والسينما بما يليق بالتاريخ الفني والثقافي المصري، مشيرة إلى أن المتحدة أعادت لمصر دورها الريادي في هذا المجال وأحدثت نقلة هائلة على مستوى صناعة الدراما.

وأوضحت ماجدة بدوي، أن الشركة المتحدة تقوم باختيار النصوص بعناية وتراعي تنوع الموضوعات التي تخاطب كل الفئات العمرية، بجانب التنويع في تقديم أعمال تاريخية وكوميدية ووطنية، لافتة إلى أن كل عمل درامي يناقش موضوعا بعينه يتفاعل معه الجمهور المهتم بهذا الشأن.