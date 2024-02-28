«هي تستطيع للتنمية» تطلق ورشة تدريبية لتعليم لغة الإشارة

أطلقت المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة، اليوم، ورشة تدريبية تحت عنوان «اتعلم إشارة»، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون بين مؤسسة هي تستطيع للتنمية ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، في ضوء سعيهم إلى نشر لغة الإشارة لمد جسور التواصل بين جميع فئات المجتمع المختلفة، وحاضر فيها نهى السعدني، مدرب لغة إشارة ومترجم فوري بوزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور عدد من المهتمين بلغة الإشارة ويستمر التدريب على مدار يومين.

أهمية لغة الإشارة

وأكدت المؤسسة، أن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب، كما أنها تعمل على دعم الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتُعد فرصة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة باعتبارها لغة التواصل الأساسية مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والدعوة إلى تعزيز وتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

لغة إشارة دولية

وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم، أنه توجد لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وخلال ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية.

وتعتبر تلك اللغة شكلا مبسطا من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية.