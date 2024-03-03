أبرز حركات لغة الإشارة ومعانيها.. تستخدمها «الوطن» لترجمة ملخص مسلسلات رمضان

في إطار دورها الخدمي وحرصها على توفير كل سبل الدعم لمتابعيها وقرائها، وتزامنًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية مُمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم، أطلقت جريدة «الوطن» خدمة جديدة لجمهورها من الصم وضعاف السمع، تتيح لهم فرصة التمتع بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الكريم والتعلم منها والتأثر بها، من خلال ترجمة ملخص المسلسلات عبر لغة الإشارة.

مبادرة «الوطن» لترجمة ملخص مسلسلات رمضان بلغة الإشارة

ولاقت مبادرة «الوطن» رواجًا واسعًا وإشادة كبيرة لدى جميع المُقدرين لذوي الهمم وقدراتهم وأهمية دمجهم في المجتمع، كما زاد الحديث عن لغة الإشارة وأبرز معانيها، والتي تتمثل في عدة حركات بالأيدي وإيماءات بالوجه كلٌ منها يوصِل رسالة معينة، إلى جانب الحديث عن أهمية تعلُمها لتحقيق التواصل الفعال مع الصم وضعاف السمع.. فما هي أبرز حركات لغة الإشارة ومعانيها؟

أوضحت ميرنا وائل، مُدربة لغة إشارة، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه إلى جانب أهمية لغة الإشارة في خلق مساحة مشتركة من التفاهم والتعامل بين الشخص الأصم والعادي وتحقيق التواصل الفعال بينهما، فإنها تلعب أيضًا دورًا كبيرًا على الجانب النفسي للشخص الأصم أو ضعيف السمع؛ إذ أنه يكون أكثر شجاعة في التعبير عن احتياجاته ومتطلباته، واثقًا أن هذا الشخص يفهمه ويشعر به.

حركات لغة الإشارة ومعانيها

وتتمثل أبرز حركات لغة الإشارة ومعانيها في التالي:

- حركة رفع كفة اليد مع ثني كل الأصابع عدا الخنصر والسبابة والإبهام، وهي تعبير عن الحب.

- حركة رفع كف اليد مع لصق صباعي الخنصر والبنصر بمفردهما وأيضًا لصق السبابة والإبهام بمفردهما، والتي تعني أن صاحب الحركة يتمنى حياة سعيدة لمن يخاطبه.

- حركة ضم قبضة اليد بالكامل ورفعها، والتي تعبر عن الألم.

- حركة رفع اليد مع ضم صباعي السبابة والإبهام بشكل دائري وباقي الأصابع تبقى مفرودة، والتي تدل على أن المتحدث بخير وكل أموره تسير على ما يرام.

- حركة ضم قبضة اليد بالكامل ولكن بشكل بطيء، والتي تشير إلى تعرُّض الشخص للخطر.

- حركة رفع كفة اليد مع ضم أصابع الخنصر والبنصر والوسط والسبابة لتكون بالأعلى ملتصقة ببعضهما، ومن الأسفل صباع الإبهام بمفرده، ومن ثم تقريبها من بعضهما ببطء وإبعادهما مرة أخرى، والتي تدل على رغبة الشخص في التحدث.

- حركة ضم قبضة اليدين وملامسة كل قبضة لساعد الذراع الأخرى، والتي تعبر عن العمل.

- حركة ضم كف اليد مع ثني الإصبعين الوسط والسبابة نصف ثنية، وهي حركة تعبيرية تشير إلى «الاقتباس» أو أهمية الكلام الذي يُقال، وكأنه يريد أن يضع ما يُقال بين علامتي تنصيص للتأكيد على أهميته.

- حركة ضم الإصبعين الوسط والسبابة مع الأصبع الأول، والتي تعني «لا» وتعبر عن عدم الموافقة.

- حركة وضع أصابع الكف الأيسر علي بطن الكف الأيمن، ويُعبر من خلالها عن الاعتذار وتعني «أنا آسف».

- حركة ثني إصبع الإبهام مع فرد باقي الأصابع والتلويح بها، وهي دليل على الشعور بالامتنان وتعني «شكرًا».

- حركة ثني إصبعي البنصر والسبابة إلى أسفل مع فرد باقي الأصابع وتحريك كف اليد يمينًا ويسارًا، وهي تشير إلى تردد المتحدث فيما يُقال وتعني «لست متأكدًا».