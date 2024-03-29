مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18.. العترة يدفن اللاب توب في حديقة الدوار

نجح «العترة» مصطفى غريب، خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يذاع يوميًا على قناة on، في إخفاء اللاب توب الذي سرقه من المدرس، من أجل عدم معرفة الكبير أوي «أحمد مكي» برسوبه في الامتحان.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8

وبدأت الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8، بذهاب مدير المدرسة إلى دوار الكبير، وأخبره أن ابنه العترة سرق اللاب توب، ليغضب الكبير من كلامة ويهدده.

وبعدها ذهب العترة في الليل إلى حديقة المنزل ودفن اللاب توب وعندما رآه الكبير قال له إنه دفن سنجابًا، وبعد حوار طويل بينهما يقتنع الكبير بكلامه.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

وشارك في أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8، كلا من أحمد مكي في دور الكبير وجوني وحزلقوم، رحمة أحمد في دور مربوحة زوجة الكبير، بيومي فؤاد في دور دكتور ربيع، ومصطفى غريب في دور العترة، و ضيفة الشرف دينا سامي في دور ابنه عمة مربوحة «فروحة».