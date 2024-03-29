يصوم الشعب السوري اليوم الـ19 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 من هجرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم، ونستعرض معكم مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 29-3-2024، لتنظيم مواعيد تناول السحور والإفطار وآداء صلاة التراويح وقيام الليل.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم

أما مواقيت الصلاة في العاصمة دمشق، فتكون صلاة الفجر 04:00 صباحا وتشرق الشمس الساعة 5:26 صباحا، ويؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:40 مساء، وصلاة العصر الساعة 3:12 مساء، بينما يؤذن لصلاة المغرب وموعد تناول الإفطار الساعة 05:53 مساء، ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:23 مساء، وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في حلب اليوم الجمعة 29-3-2024

مواقيت الصلاة في حلب وأجوارها.. حيث يؤذن الفجر الساعة 3:52 صباحا، وتشرق الشمس الساعة 05:22 صباحا، ويؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:36 مساء ويؤذن لصلاة العصر الساعة 03:08 مساء، بينما يؤذن لصلاة المغرب الساعة 05:51 مساء، ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:21 مساء وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في اللاذقية اليوم

مواقيت الصلاة في اللاذقية.. حيث يؤذن الفجر في الساعة 03:59 صباحا وتشرق الشمس الساعة 05:27 صباحا، ويؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:42 مساء، وصلاة العصر الساعة 03:14 مساء، بينما موعد أذان المغرب وتناول الإفطار الساعة 5:56 مساء، ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:26 مساء، وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في درعا اليوم 29-3-2024

مواعيد الصلاة في درعا، حيث يؤذن الفجر في الساعة 04:01 صباحا وتشرق الشمس الساعة 05:27 صباحا ويؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:40 مساء والعصر الساعة 03:12 مساء، بينما يؤذن لصلاة المغرب وموعد تناول الإفطار الساعة 05:54 مساء، ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:24 مساء وتليها صلاة التراويح.