حدثت وزارة الأوقاف السورية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء، وذلك في اليوم السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 27-3-2024

في السطور التالية، ترصد «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء في العاصمة دمشق وكل المحافظات السورية.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 27-3-2024

بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك التي نشرتها وزارة الأوقاف السورية فإن موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء في العاصمة دمشق ومختلف المحافظات سيكون في تمام الساعة 4:49 في حلب بينما في دمشق في تماما الساعة 4:57 وفي حماة في الساعة 4:53

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الأربعاء 27-3-2024

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الأربعاء الموافق سيكون في اللاذقية في تماما الساعة 12:43 وفي حلب في نحو الساعة 12:37 وفي دمشق نحو الساعة 12:41.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الأربعاء 27-3-2024

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الأربعاء في دمشق 2:12 وفي حلب 4:09

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 27-3-2024

يكون موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء ووقت كسر الصيامفي دمشق 6:52 وفي حلب 6:50 وفي حماة 6:51

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الأربعاء 27-3-2024

عدد ساعات الصيام في سوريا، اليوم الأربعاء، نحو 13 ساعة ونصف ويختلف من محافظة إلى أخرى فيما يزيد وقت الصيام يومين نحو دقيقة أو دقيقتين.