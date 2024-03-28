يحل اليوم الـ18 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 من هجرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ونستعرض مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 28-3-2024، من أجل تنظيم مواعيد تناول الإفطار والسحور وصلاة التراويح وقيام الليل.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم 28-3-2024

تبدأ مواعيد الصلاة في العاصمة السورية دمشق، بصلاة الفجر في الساعة 04:01 صباحا وتشرق الشمس الساعة 5:28 صباحا، ويؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:40 مساء، وصلاة العصر الساعة 3:11 مساء، بينما يؤذن لصلاة المغرب وموعد تناول الإفطار الساعة 05:53 مساء، ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:23 مساء، وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في حلب اليوم الخميس 28-3-2024

عن مواعيد الصلاة في حلب وأجوارها، يؤذن الفجر في الساعة 3:54 صباحا، وتشرق الشمس الساعة 05:23 صباحا، ويؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:36 مساء ويؤذن لصلاة العصر الساعة 03:08 مساء، بينما يؤذن لصلاة المغرب الساعة 05:50 مساء، ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:20 مساء وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في اللاذقية اليوم

مواقيت الصلاة في اللاذقية وأجوارها، يؤذن الفجر في الساعة 04:00 صباحا وتشرق الشمس الساعة 05:29 صباحا، ويؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:42 مساء، ويؤذن لصلاة العصر الساعة 03:14 مساء، بينما موعد أذان المغرب وموعد تناول الإفطار الساعة 5:55 مساء، ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:25 مساء، وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في درعا اليوم 28-3-2024

مواقيت الصلاة في درعا وأجوارها، يؤذن الفجر في الساعة 04:02 صباحا وتشرق الشمس الساعة 05:28 صباحا ويؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:40 مساء ويؤذن العصر الساعة 03:12 مساء، بينما يؤذن لصلاة المغرب وموعد تناول الإفطار الساعة 05:53 مساء ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:23 مساء وتليها صلاة التراويح.