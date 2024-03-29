مواعيد مسلسل مليحة الحلقة 4 على جميع القنوات.. ماذا سيحدث لوالدة أدهم؟

عدد كبيرا من الأحداث المثيرة قدمتها الحلقة 3 من مسلسل مليحة، لتنتهي عند اللحظة التي علمت فيها والدة دياب الذي يجسد دور المقدم أدهم قائد حرس الحدود المصرية، بأمر الحادث الإرهابي الذي حدث على الحدود مع ليبيا، وهنا تسقط مغشيا عليها خوفا على ابنها من أن يكون ضمن الضحايا الذي سقطوا نتيجة هذا الهجوم، وإليكم مواعيد مسلسل مليحة الحلقة 4 على جميع القنوات .

مواعيد مسلسل مليحة الحلقة 4 على جميع القنوات

ويأتي مسلسل مليحة على العديد من القنوات المختلفة التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإليكم مواعيد مسلسل مليحة الحلقة 4 على جميع القنوات التي تعرضها كالتالي:

- يتمّ عرض الحلقة 4 اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء عقب مسلسل جودر، على قناة ON drama.

- موعد عرض مسلسل مليحة على قناة ON E: فيتمّ عرض الحلقة 4 اليوم الخميس في تمام الساعة 11:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc: يتمّ عرض الحلقة 4 اليوم على قناة cbc في تمام الساعة 6:05 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9:45 مساء.

- موعد عرض مسلسل مليحة على قناة الحياة: يتمّ عرض الحلقة 4 من مسلسل مليحة في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة للمرة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.