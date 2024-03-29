غادة عبدالرازق تتعرض لحادث سير في مسلسل صيد العقارب.. والجمهور يتفاعل

حظيت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق بردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها.

تعرض غادة عبدالرازق لحادث سير في مسلسل صيد العقارب

وشهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل صيد العقارب تعرض «عايدة» والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، لحادث سير مدبر لكنها نجت منه.

وعلى إثر الحادث طلب حسن ضرغام، والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر، من ابنه «مصطفى» والذي يقوم بدوره الفنان محمد علي رزق، أن يصطحبه للمستشفى للاطمئنان على «عايدة».

تفاعل الجمهور مع مسلسل صيد العقارب الحلقة 18

وانهالت التعليقات على غادة عبدالرازق فور عرض الحلقة، حيث أعرب المتابعون عن حماستهم لاستكمال باقي حلقات المسلسل ومعرفة رد فعل «عايدة» بعد الحادث.