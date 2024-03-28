مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. أزمة في عائلة الغول بسبب غادة عبدالرازق

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول اشتداد حدة الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام بعد الحادثة التي تعرضت لها الدكتورة عايدة، وهي غادة عبد الرازق بتدبير من سميحة زوجة الحاج إسماعيل الغول.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق

ومن وسط رحلة الصراع هذه والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 كان الحدث الأبرز به هو الأزمة التي حلت بعائلة الحاج إسماعيل الغول وأدت إلى حدوث الانشقاق بين ياسين ووالده؛ نتيجة مكيدة الشر التي دبرتها زوجة والده سميحة لزوجته الدكتورة عايدة وكادت تؤدي إلى وفاتها في حادث سيارة.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق الكشف عن مُدبر حادثة الدكتورة عايدة، وهو متولي الذي يعمل في فيلا عائلة الحاج حسن ضرغام بعدما قطع سلك الفرامل بتوجيه من سميحة زوجة الحاج إسماعيل الغول؛ وهو ما كشفته الشرطة بعدما فتشت غرفته وعثرت على مبلغ مالي كبير وعند مواجته اعترف بكل شيء، إلا أن إسماعيل الغول وزوجته انكرا كل ما قاله متولي خلال حديثهما مع الضابط حسام الذي ذهب لسماع ردهما على ما قاله متولي.

وبمجرد معرفة ياسين بتعرُّض زوجته الدكتورة عايدة لحادث ذهب على الفور يطمئن عليها لتخبره أن زوجة والده سميحة هي من دبَّرت لها الحادث، ليستشيط غضبًا ويذهب إلى والده يعبِّر عن هذا الغضب ويخبره أنه لن يسمح لأي شخص بأن يمس زوجته بأي أذى، ما جعل مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق يشهد انشقاقًا وسط عائلة الغول.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.