مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ18.. هل تنتقم عايدة من إسماعيل الغول؟

تسارعت وتيرة الأحداث في مسلسل صيد العقارب، الذي حظي بمتابعة جماهيرية كبيرة، منذ بداية عرض الحلقات الأولى منه، ليترقب المتابعين ما تحمله أحداث الحلقة الـ18، خاصة بعد تعرض «عايدة» والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرزاق، إلى حادث سيارة مدبر من «سماسم» زوجة إسماعيل الغول والتي تقدم شخصيتها النجمة سيمون.

يترقب الجمهور رد فعل «عايدة» بعد إفاقتها من الحادث، هل ستفكر في الانتقام ومعرفة من الجاني، أم أنّها ستتجه مباشرة لمواجهة «إسماعيل الغول» والذي يقدم شخصيته النجم رياض الخولي، فهل يشتد الحوار بينهم، ويشتعل لهيب الموقف، لتفكر في قتله والتخلص من شره، أم ستعلم أنه ليس له علاقة، وذلك كله من تخطيط زوجته «سماسم» الذي تكن لـ«عايدة» كرهًا كبيرًا وتحاول التخلص منها مرارًا وتكرارًا.

مسلسل صيد العقارب

حالة من الإثارة والتشويق قدمها مسلسل صيد العقارب، الذي يترقب الجمهور موعد عرض الحلقة الـ18؛ إذ يعرض على قناة cbc الساعة 07:30 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1.45 صباحا والثانية الساعة 2.15 صباحًا.

وتُذاع الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الأولى الساعة 4.30 صباحًا، والثانية الساعة 10.30 صباحًا والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك غادة عبدالرازق بطولة مسلسل صيد العقارب، نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رياض الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح.