موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على cbc الحلقة 18.. «فشل أول محاولات الثأر»

بعد مرور ما يقرب من 15 يومًا تبحث خلالها غادة عبدالرازق، التي تجسد دور «عايدة» في مسلسل صيد العقارب، يبدو أن الأمور تتعقد بشكل كبير، فبعدما كانت قريبة من الوصول لقاتل شقيقها محمود عبدالمغني الذي كان يجسد دور «علي»، من نسل عائلة درغام، عادت رحلة البحث إلى نقطة الصفر، عقب معرفتها بسر خطير، ما أثار فضول العديد من متابعي المسلسل، الذين ينتظرون عرض الحلقة الجديدة لمعرفة آخر التطورات.. فما موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على cbc الحلقة 18؟

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على cbc الحلقة 18

يعرض مسلسل صيد العقارب يوميًا في السابعة والنصف مساء، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc في الساعة الثانية إلا ربع بعد منتصف الليل، كما يعرض أيضًا على قناة cbc دراما في التاسعة مساء، والإعادة في الرابعة والنصف فجرًا.

علمت غادة عبدالرازق التي تقود عملية البحث عن قاتل شقيقها، أن «سامح» المتورط في قتل محمود عبدالمغني، نجح في الهروب خارج مصر بطريقة غير شرعية، لتعود محاولات الثأر من شقيق زوجها إلى نقطة الصفر.

الأحداث في مسلسل صيد العقارب تتصاعد بشكل كبير، لتصبح جميع الأطراف في حرب انتقام ومحاولات ثأر مستمرة بين عائلتي إسماعيل الغول وحسن درغام، لتكون غادة عبدالرازق «عايدة» آخر ضحايا تلك الحرب، بعدما قادت سيارتها في الحلقة الماضية، لتجدها دون فرامل وتتورط في حادث سير.