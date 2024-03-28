مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. غادة عبدالرازق تستغل عائشة للقبض على سامح الغول

انتهت الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على تعرُّض الدكتورة عايدة لحادث سير بسيارتها نتيجة مشكلة في فرامل السيارة، وهو ما كان مُدبرًا من سميحة زوجة الحاج إسماعيل الغول؛ لذا نستعرض ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبدالرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 18، بمشهد تعرُّض الدكتورة عايدة التي تجسدها غادة عبد الرازق، لحادث سير بسيارتها، نتيجة وجود مشكلة في الفرامل، وهي أزمة دبرتها سميحة (الفنانة سيمون) زوجة الحاج إسماعيل الغول، التي ترغب في التخلص من الدكتورة عايدة لتُبعد عائلة الحاج حسن ضرغام (الفنان أحمد ماهر)، عن الانتقام من ابنها سامح الغول.

وتضمَّن مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبدالرازق اكتشاف عائلة ضرغام، أن والدهم الحاج حسن، عادت إليه القدرة على الكلام، بعد لهفته على ابنته عايدة عند قدومها من المستشفى، إذ أخذها في حضنه وراح يبكي ناطقًا بكل كلمات الحب، ما كان مفاجأة كبيرة لأسرته.

وشهدت الحلقة معرفة الأسرة، بأن الحادث بفعل فاعل، إلى جانب الإشارة إلى وجود مشاعر عاطفية بين الضابط حسام وعائشة حفيدة الحاج حسن ضرغام، ما اتضح من خلال نظراتهما وحديثهما، بعدما ذهب حسام لزيارة الدكتورة عايدة، التي استغلت هذه المشاعر بمجرد ملاحظتها في الضغط على حسام للقبض على سامح الغول بعدما أخبرته بِما فعله مع عائشة.

المسؤول عن حادث الدكتورة عايدة

من الأحداث الأخرى التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 هي معرفة الشرطة وعائلة الحاج حسن ضرغام، بأن المسؤول عن قطع الفرامل لسيارة الدكتورة عايدة، هو متولي الذي يعمل معهم في الفيلا، ووالد سائق سيارة الدكتورة عايدة، بعدما عثرت الشرطة بقيادة الضابط حسام على مبلغ مالي كبير في غرفته، وبعد مواجهته اعترف بكل شيء، وبعد ذلك ذهبت الشرطة إلى منزل الحاج إسماعيل الغول لسماع ردهم على ما قاله متولي بأن سميحة زوجة الحاج إسماعيل الغول (رياض الخولي) هي من أعطته المال وطلبت منه قطع سلك الفرامل.

وفي الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب، ذهب ياسين إلى زوجته الدكتورة عايدة، ليطمئن عليها بعد الحادث الذي تعرضت له، لتخبره الأخيرة بأنها تنوي الانتقام من زوجة والده التي دبرت لها الحادث، وأنها في حال لم تتمكن من الوصول إلى شقيقه سامح الغول، ستأخذ ثأرها من والده الحاج إسماعيل الغول، ليذهب ياسين على الفور إلى والده وفي قلبه مشاعر كثيرة من الغضب، لِما دبرته زوجة والده من مكيدة شر لزوجته عايدة، وهو ما عَبر عنه خلال حديثه مع والده محذرًا إياه من مس زوجته الدكتورة عايدة بأي أذى.

الدكتورة عايدة تستقبل مكالمة من نورا

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 استقبال الدكتورة عايدة مكالمة هاتفية من نورا ابنة شقيقتها تطمئن عليها بعد الحادث الذي تعرضت له، لتحاول عايدة معرفة مكانها إلا أن الأخيرة لم تمهلها، وأنهت المكالمة بمجرد الاطمئنان عليها، كما طلبت منها ألا تغضب من تصرفها وهروبها مع زوجها، لتقرر الدكتورة عايدة الوصول إلى مكان الهاتف الذي كلمتها منه نورا، وانتهت الحلقة على اصطحاب الدكتورة عايدة رجالها وذهابها إلى أحد المنازل تطرق بابه مع نظرة تحدي على عينيها دون معرفة من أصحاب هذا المنزل.

فريق عمل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.