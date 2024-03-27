كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الإمارات، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27-3-2024، في اليوم السابع عشر من شهر رمضان، ليتمكن المسلمون من تنظيم يومهم، وتحضير وجبة الإفطار في موعدها.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

وفي السطور التالية يقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 27-3-2024، ويختلف موعد رفع الأذان في معظم المحافظات.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الأربعاء 27-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 27-3-2024، ليبدأ المسلمين تناول وجبة الإفطار في أبو ظبي بتمام الساعة 6:39 مساء، فيما نذكر موعد الصلوات الآخرى كما يلي.

- الفجر عند الساعة 5:2 صباحًا.

- الشروق 6:16 صباحًا.

-أذان الظهر 12:30 مساءً.

-أذان العصر 3:56 مساءً.

-أذان العشاء 7:53 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم بمدينة عجمان

فيما يؤذن لصلاة المغرب في عجمان بتمام الساعة 6:35، وتأتي مواقيت الصلاة كما يلي.

الفجر عند الساعة 4:57 صباحًا.

- الشروق 6:11 صباحًا.

- أذان الظهر 12:26 مساءً.

- أذان العصر 3:52 مساءً.

- أذان العشاء 7:50 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم 27-3-2024

وفي محافظة الفجيرة، يؤذن لصلاة المغرب، عند الساعة 6:32 مساءً، فيما يكون موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا، والشروق 6:9 صباحًا، والظهر 12:22 مساءً، والعصر 3:48 مساءً، والعشاء 7:46 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الأربعاء 27-3-2024

ويبدأ الملسمون في تناول وجبة الإفطار في دبي في تمام الساعة 6:36 مساءً، وباقي الأوقات كما يلي:

- الفجر عند الساعة 4:54 صباحًا.

- الشروق 6:12 صباحًا.

- الظهر 12:27 مساءً.

- العصر 3:53 مساءً.

- العشاء 7:51 مساءً.