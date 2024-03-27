في اليوم الـ17 من شهر رمضان المبارك، كشفت وكالة أنباء الإمارات، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 27-3-2024، حتى يستعد المسلمون لتجهيز السحور وتنظيم الصلوات الخمس.

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 27-3-2024 وقد تختلف من محافظة لأخرى.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 27-3-2024

وتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 27-3-2024 فتكون في العاصمة أبو ظبي فتأتي صلاة الفجر عند الساعة 5:01 صباحًا والشروق 6:19 صباحًا وصلاة الظهر 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة المغرب 6:37 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

وأما عن محافظة عجمان فتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر عند الساعة 4:55 صباحًا والشروق 6:14 صباحًا وصلاة الظهر 12:23 مساءً، وصلاة العصر 3:51 مساءً، وصلاة المغرب 6:32 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

وفي محافظة دبي تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر عند الساعة 4:57 صباحًا والشروق 6:15 صباحًا وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة المغرب 6:33 مساءً، وصلاة العشاء 8:03 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الإمارات

وصرح مركز دراسات البحوث الفلكية بأن متوسط عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات 13 ساعة و12 دقيقة.