مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 27-3-2024
كتب:
أحمد عادل موسى
12:00 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات
في اليوم الـ17 من شهر رمضان المبارك، كشفت وكالة أنباء الإمارات، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 27-3-2024، حتى يستعد المسلمون لتجهيز السحور وتنظيم الصلوات الخمس.
وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 27-3-2024 وقد تختلف من محافظة لأخرى.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 27-3-2024
وتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 27-3-2024 فتكون في العاصمة أبو ظبي فتأتي صلاة الفجر عند الساعة 5:01 صباحًا والشروق 6:19 صباحًا وصلاة الظهر 12:28 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة المغرب 6:37 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.
وأما عن محافظة عجمان فتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر عند الساعة 4:55 صباحًا والشروق 6:14 صباحًا وصلاة الظهر 12:23 مساءً، وصلاة العصر 3:51 مساءً، وصلاة المغرب 6:32 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.
وفي محافظة دبي تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر عند الساعة 4:57 صباحًا والشروق 6:15 صباحًا وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة المغرب 6:33 مساءً، وصلاة العشاء 8:03 مساءً.
عدد ساعات الصيام في الإمارات
وصرح مركز دراسات البحوث الفلكية بأن متوسط عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات 13 ساعة و12 دقيقة.