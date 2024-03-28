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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 28 مارس

كتب:

عمرو حسني
12:58 م | الخميس 28 مارس 2024
صلاة المغرب- تعبيرية

صلاة المغرب- تعبيرية

لفتت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإماراتية إلى موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 28-3-2024 في اليوم الـ18 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإمارات الخميس

وتحدد السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 28-3-2024، التي تكون مختلفة في التوقيت بين الإمارات المختلفة في الإمارات.

 موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الخميس 28-3-2024

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 28-3-2024 بمدينة أبو ظبي العاصمة يكون عند الساعة 6:37 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:02 صباحًا، والشروق 6:18 صباحًا، وصلاة الظهر 12:32 مساءً، وصلاة العصر 4:00 مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم بمدينة دبي

وعن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 28 مارس بمدينة دبي، ستكون عند الساعة 6:33 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:57  صباحًا، والشروق 6:14 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.

 موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس 28-3-2024 بمدينة الشارقة يكون عند الساعة 6:13 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:56 صباحًا، والشروق 6:13 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الخميس 28-3-2024

 

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الإمارات الخميس 28-3-2024  في مدينة العين، سيكون عند الساعة 6:32 صباحًا، والشروق 6:13 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

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بقلم عمرو حسني