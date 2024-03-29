مسلسل حق عرب الحلقة 18.. زوج دنيا المصري يكتشف خيانتها مع وليد فواز

واصلت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 18 على قناة ON بطولة الفنان أحمد العوضي، أحداثها المثيرة بين أبطالها، إذ اكتشف جمال والذي يجسد شخصيته أحمد عبد الله محمود خيانة زوجته سميحة والتى تجسدها الفنانة دنيا المصري مع رباح أبو الدهب والذي يجسده الفنان وليد فواز، بعدما أرسل رسالة صوتية لها على هاتفها يبلغها بأن تأتي له مسرعة لأنه اشتاق لها.

دنيا المصري تخون زوجها في مسلسل حق عرب

وأبلغت سميحة زوجها جمال خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 18 على قناة ON، بأن لديها حفلا مهما لخطوبة صديقتها المقربة وسوف تتأخر لديها، وأعطاها زوجها الأمان ولم يخبرها أنه اكتشف خيانتها لكي يراقبها.

وتوالت الأحداث واستعان المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي بشقيقه المعلم عطوة ويجسده الفنان أحمد صيام ليأخذ رأيه في خيانة زوجته صباح الجياش مع عرب السويركي، وأبلغه بأنه سوف يخطط لهما كمينا لكى يوقع بهما ويعترفا بخيانتهما.