ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 18.. رياض الخولي يراقب وفاء عامر لإثبات خيانتها

انطلقت منذ قليل، الحلقة 18 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي، البطل الشعبي داخل منطقة المغربلين ويعمل في تجارة الأخشاب.

إبلاغ دنيا المصري لوالدها المعلم عبد ربه عن خيانة والدتها له

وبدأت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 18 بتوريط سميحة والتى تجسدها الفنانة دنيا المصري لوالدتها صباح الجياش والتى تجسدها الفنانة وفاء عامر، بأنها على علاقة غير مشروعة مع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، وإبلاغ والدها المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فقام بضربهم وطردهم من مكتبه وأمرهم بألا يخبروا أحد حتى يتأكد بنفسه وإذا لم يكن ادعائهم حقيقي فسيقوم بقتلهم.

دينا فؤاد ترفض الزواج من وليد فواز

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 18 بحيرة حنان الغرباوي والتى تجسدها الفنانة دينا فؤاد، على عرض زواج المعلم عبد ربه لها، لأنها ما زالت تحب عرب السويركى ولا تريد الزواج من غيره ولكنها تخشى أذى المعلم عبد ربه في حال رفضها، فقررت النزول إلى العمل على نصبة الشاي فى الحارة، وواجهت عرضا جديدا من رباح أبو الدهب والذي يجسده الفنان وليد فواز للزواج منها وأنه الأبقى لها وما زال يحاول شراء رضاها بعدما خذلها حبيبها عرب السويركي أكثر من مرة ولم يقف بجانبها في محنتها، ولكنها رفضته بشدة وطردته.

ووضع المعلم عبد ربه كمينا لزوجته صباح الجياش وتجسدها وفاء عامر ليتأكد من حقيقة ادعاء ابنته سميحة، وأبلغها أنه سيعيد عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي إلى العمل مرة أخرى، كما سيصلح علاقته مع خطيبته السابقة حنان الغرباوي، خاصة أنهم يحبان بعضهما، وتم إثبات براءتها، ولكنه تفاجىء من رد فعلها ورفضها القاطع لزواج عرب من حنان وأن يستحق من هي أفضل منها ألف مرة، ليبدا الشك يزداد بداخله عن وجود علاقة بالفعل تجمعهما.