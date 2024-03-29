حالة الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات.. تحذير من 3 ظواهر مؤثرة

يشهد طقس الأيام المقبلة بالمحافظات، اضطرابًا في الأحوال الجوية، يبدأ اليوم بتساقط أمطار متفاوتة الشدة، فيما يشهد بدءًا من الغد 3 ظواهر جوية مؤثرة حتى يوم الأربعاء المقبل، فيما تتباين درجات الحرارة لمدة أسبوع بين انخفاض وارتفاع.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، متضمنة درجات الحرارة هذا الأسبوع، وأبرز الظواهر الجوية المؤثرة، إذ حذرت الأرصاد من تساقط أمطار ونشاط للرياح وكثافة الشبورة المائية على الطرق.

طقس الأيام المقبلة

وتشمل حالة الطقس في الأيام المقبلة، كثافة في الشبورة المائية على الطرق، فضلًا عن نشاط الرياح على العديد من المحافظات تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان، فضلًا عن اضطراب درجات الحرارة هذا الأسبوع.

ويشير آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية إلى أنّ الطقس اليوم، يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وأقاليم شمال الصعيد، ومدن القناة، وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فضلًا عن تساقط أمطار متوسطة وخفيفة على 15 محافظة.

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنّ الطقس على مدار يومي السبت والأحد، يشهد كثافة في الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة، تزداد كثافتها على طرق السواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس

وتنحسر الشبورة بدءًا من الإثنين المقبل، فيما يشهد الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة هذا الأسبوع

وتأتي درجات الحرارة في مصر هذا الأسبوع كالآتي:

وفيما يخص طقس الأيام المقبلة في الإسكندرية فإنه يشهد اليوم، تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وبدءًا من الغد تنحسر الأمطار وتزداد كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق، كما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة.