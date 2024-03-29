برومو فيلم شقو يتخطى حاجز 6 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

حقق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم شقو الذي يلعب بطولته الفنان عمرو يوسف، ما يزيد عن 6 ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 24 ساعة.

طرح الإعلان الرسمي لفيلم شقو

وفي عرض تشويقي، طرحت الشركة المنتجة لفيلم شقو الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف، ومعه النجم محمد ممدوح، وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بشقو في أحداث الفيلم.

وتلعب أمينة خليل دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بإطلالة مختلفة تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين، وكان النجم أحمد فهمي ضيف شرف الفيلم هو المفاجأة التي يقدمها الفيلم للجماهير.

أبطال فيلم شقو

شقو يلعب بطولته الفنان عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.