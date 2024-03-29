مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المببك، يحرص المسلمون على تكثيف العبادات، ومن أهمها صلاة التهجد، وهي من السنن المستحبة، وتُصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، لذا نستعرض أسماء المساجد المسموح فيها بالتهجد بالمنيا 2024.

أسماء المساجد المسموح فيها بالتهجد بالمنيا

وقال مسئول بالأوقاف بمديرية المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم تحديد أسماء المساجد المسموح فيها بالتهجد بالمنيا 2024، موضحا أن صلاة التهجد من النوافل التي لها فضل عظيم.

وأضاف، أن أسماء المساجد المسموح فيها بالتهجد بالمنيا 2024 عددها 523 وجميعها تابعة لوزارة الأوقاف وموزعة علي جميع مراكز المحافظة، وتم اختيار المساجد الكبيرة مع التنبيه علي جميع الإدارات بإتخاذ اللازم لتجهيزها لاستقبال المصلين من ليلة 21 من شهر رمضان الجاري.

أسماء المساجد المسموح فيها بالتهجد بالمنيا

في مركز مغاغة:

عمر أبن عبد العزيز، التوحيد، أبو خضر، المغفرة، الشرقي، السبيل، أبو طالب القبلي، خاتم المرسلين، الفيض، الهدي، العمري، الهدي 2، علي أبن طالب، الرحمة، أبو شوربجي، الأنوار المحمدية، وجميعها في قرية برطباط.

والسلام، بدران، قاسم المصري، أبو العلا ببندر مغاغة، المؤيد، الرحمة، بقرية سفله، الحاج سيد، الرحمن، أبو النور، بقرية الملك.

وآل أدريس، الرحمن، آل مقبول، آل غيته، الحق، التوحيد، النور، عباد الرحمن، عمر أبن الخطاب، بقرية كوم الحاصل.

والهلالي، الأهالي، الرحمن، بقرية الزوره، التقوي، عمر أبن الخطاب عباد الرحمن، الرحمن، المجمع الإسلامي التوبة، نوح، ذو النورين، المستشار، أحمد هديب، بقرية بني واللمس.

وأبو منشاوي، التحرير، سعد وهيدي، أولاد عيسي، الحق، الرحمن، الحاج لطفي، والهدي 3 بقرية التحرير، التقوي، السلام، العتيق، بقرية نزلة عصر.

وسوق الأخرة بقرية بني خالد، والحق بقرية دهمرو، والشيخ سلام وأبو حدق في قرية شارونة، والدوار القبلي بقيرة قفادة، والإخلاص بقرية قراره، والشلقامي بقرية أبا البلد، والسلطان حسن بقرية طنبدي، والتقوي بقرية العباسية، وأحمد الشيمي بقرية دهروط، والبحري بقرية عباد شارونة، والصفا بقرية ملاطية، وعمر أبن الخطاب بقرية الكوم الأحمر، والتقوي بقرية بطران، ونجيب أيوب بقرية الشيخ زياد، والسلام بقرية ميانة، وفهمي علي فهمي بعزبة علي باشا فهمي.

في مركز العدوة:

السلام والإخلاص بقرية بني وركان، علي أبن أبي طالب، الشيمي، الحق، الحج عدوي، المعز، بمدينة العدوة، وعمر ابن الخطاب، والصغير، والغفران، والإصلاح، بقرية البسقلون، وفرهاد السعدي بعزبة السعدي، والكبير بقرية الساوي، والأمير عمر بقرية سلاقوس.

والتوحيد والحج كامل بالشيخ مسعود، الرحمة القبلي والإبراهيمي، النصر، الجبل، الدعوة، الخيري، التقوي بقرية القايات، الصالح والتوحيد والغربي بقرية منشأة حلفا، عفيفي بقرية برمشا، الأهالي بقرية كفر عبد الخالق، الجديد، الشهيد رمضان بقرية العقيلة، سيدي حامد بقرية بني عامر، التوحيد بقرية كفر المغربي، الرحمن، الرحمة، القبلي الجديد بقرية كفر عبد الخالق، الغربي بنزلة موسي، الغربي، الشرقي، أبو أسحاق بالعقلية، الشرقي بحلفا، الغربي، الشرقي ببرمشا، الرحمة بأبو حميدة، البحري ببني عامر.

في مركز المنيا:

التقوي بقرية الحوارتة، المصطفي ، الرحمن الغربي، ترك، أبا هارون، سلامة الشرقي بقرية البرجاية، كامل عطية، السلام بقرية صفط اللبن، التوحيد،عمربن الخطاب، النور بقرية دماريس، أم المؤمنين بدمشير، الفلاحين بالفلاحين، الرحمن، عباد الرحمن بعزبة سليم صائب، رسلان بالجملة، حسن إسماعيل بإدمو، أبو بكر الصديق ببني حسن، الهداية بالشيخ علاء.

الواحد الأحد، عمر بن الخطاب،محمد الطويل،علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، والتقوي بالمنيا الجديدة، مبارك قرية العوام، أبو بطيحة، والتوحيد ببني محمد سلطان، وبني حماد ببني حماد، النور بزاوية سلطان، إسماعيل راشد بكدوان، الخضري بمدينة المنيا، والكبير بزاوية سلطان القبلية.

والهداية الشرقي الايمان والنور بقرية ماقوسة، الأمام الحسيني وصلاح الدين والجهاد بأرض سلطان بمدينة المنيا، أولاد عبد النبي بالمطاهرة البحريه، الأسراء بكوبري المنصورة بالمنيا، السلام والمعلمين بعزبة المصاص، البركة والغفار ببني أحمد الشرقية، إسماعيل فوزي بسوادة، التوحيد بني حماد، القشيري بالإخصاص، الكبير بالمنيا، الرحمن والسلام بمنشية سواده، السيدة مريم بأبو فليو، الهواري والحمد بمدينة المنيا، أبو طاقية، الفتح، التوحيد، أبو سدرة،الرحمن الرحيم في قرية ريده، الكبير بقرية الشرفا، التوحيد بعزبة بدوي، الهداية بطهنا.

الحاج فارس، الفولي بندر المنيا، عثمان بن عفان ،عمر بن الخطاب بأبو هلال، الفتح أرض سلطان، التحرير شلبي، الشاب التائب بني أحمد، مجمع التوحيد الإخصاص، الصحابة، سعد الدين بقرية بني أحمد، الرحمن الرحيم وقمر الدولة ويحي شاهين بالمنيا الجديدة، فاطمة الزهراء والوحدة الاسلامية بعزبة شاهين، الحبشي وشاهين بك واللمطي، علي المصري، الرحمن الرحيم ببندر المنيا، إبراهيم الدسوقي بتلة، الصحابة بقرية طوة.

في مركز مطاي:

عبدالله عبد الرازق، التقوى، أحمد حلبي، الرحمن، الحميدية، الكبير بقرية حلوة، والرحمانية، الفطاطرة بقرية الروضة، و أبو غنيمة، الشيخ ريحان، مسجد الوحدة المحلية بمنبال، والعناية الربانية، والبحري، وزاوية سيلة بقرية هوارة، والتقوي بنجع عطيه علي، الهدى، الرحمة، الرحمن بقرية مزروق، الشريف بقرية الشريف، محمود إبراهيم بقرية إبجاج الحطب.

والشيخ هارون، الرحمن، الخشت بمطاي البلد، الرحمن، الجزيرة،، أبو بكر بأبو حسيبة، الكبير، عمر بن الخطاب، الشافعي بإدقاق، فجر الإسلام بنزلة ثابت، الرحمن بعزبة يونس، التقوي بأبو شحاتة، السبايحه الجديد، القواسم والضباعنة بقرية بردنوها، الكبير بأبو عزيز، التوحيد بقرية سيلة الشرقية، النور والرحمن والعشماوي بقرية أولاد الشيخ علي، أبو بكر بقرية الكفور، الكبير بقرية كوم والي، صلاح الدين والعمراني والشيخ أبو بكر والمجمع الإسلامي بمدينة مطاي، السلام بقرية أبو شحاته، الشيخ أحمد أبو الليل بقرية إبوان، أولاد فرج بقرية بقرية نزلة ثابت، الشيخ مبارك بقرية كوم مطاي، الإصلاح الزراعي بقرية لطف الله، الكبير بقرية الكفور، أبو البركات بقرية أدقاق، الفتح بمطاي البلد، الحبشي بقرية شرق المحطة، الكبير بقرية أبو شحاتة، أبو بكر بقرية التل، الفتح بالإتلات، أولاد حسن بمطاي البلد، الكبير بالكوادي، الحيني بأبوان، المصطفي بمدينة مطاي، الكبير ببني عمار، الكبير بكوم مطاي، الكبير بعزبة جرجاوي، الحبايطة ببردنوها.

في مركز ملوي:

المسجد الكبير القبلي وأبو بكر الصديق بقرية الإدارة، الكبير بقرية الأشمونين، أبو النور والشيخ سعيد بقرية أم قمص، النور، الجبالي، الست حمايات، الحمد، أنس بن مالك، بلال بن رباح، اليوسفي، العرفاني، التوبة، العمال، الهدى النبوي، العلم والإيمان، عبد الحكيم جابر، الحمد، علي بن أبي طالب، عمرو بن العاص، المجيدي الشرقي، الأقطم، العبودية، الشيخ ناصر، الشيخ محروس، الشيخ درويش، الثانوية العسكرية، قباء، أحمد بن حنبل ببندر ملوي.

والعتيق، يوسفي، الرحمة، أبو بكر الصديق، الرحمن الرحيم بقرية بني روح، والمسجد القبلي بتادرس، الحاج عبد الجابر، الحاج إبراهيم، الشيخ منصور، الوسية، الحجابية، الفتح، الزاوية بقرية تنده، الهدي، محمد الرحيم بقرية تونا الجبل، النور،الرحمة بقرية جعوبر، الرحمن الغربي بقرية جلال الشرقية، العمدة بقرية الحرية، بني الرحمة بقرية الريرمون، الإبراهيمي،عباد الرحمن بقرية سنجرج.

والتوحيد، عبد الواحد، الدعوة بعرب بني خالد، مهران عزبة مهران، الرحمن عزبة عبد الحكيم، الرحمن، الحكام، اليوسفي قصر هور، الشرقي نجع مدوري، النصر،الطرشاني بنجع مركب، هريدي بنجع هريدي، العمدة البحري،العمدة القبلي بنواي، الحسيني، النواصر بهور، الرحمة، الفلاحين، الرحمن، الوسية، العتيق بقرية إبشادات.

في مركز سمالوط:

فهمي عبد العال، النور بمنقطين، التوحيد، إبراهيم باشا، النور بقرية السوبي، العلم والإيمان بالعور، الشرقي، مرمر، الجديد بأبو سيدهم، الرحمن، المقدم، البحري بداقوف، شتيوي، كيلاني، الأدهس بطرفا الكوم، النور، أبو حوية، الأهالي طرفا البلد، الحاجة مني ناصر، العيسوي بالجندية، الرحمن بعزبة عبد الناصر، الصباح القبلية بعزبة الصباح القبلية، أبو رجب العتيق، التوحيد، الزهراء، عبد الجواد سالم، المعصرة، المعهد الديني بمدينة سمالوط، سعد بن أبي وقاص بإطسا البلد، الكبير بمنشية الشريعي.

في مركز بني مزار:

الشيخ بربر، السلطان محمود ،الست شمس بصفط أبو جرج، الحاج عمار بالغرباوي، الشيخ أبو الليل ببني مزار، الحاجة زكية عزام بميدان الشهداء، صيام الغربي بقرية عباد، الحداد الغربي، محمد عبد العليم بالفوالة، الشافعي بشارع الجمهورية، الشابليه بشارع الشابليه، أبو هلة بشارع بورسعيد، سيدنا حمزة بشارع العاشر، عمر بن الخطاب بشرق المحطة، العباسي، علي خليفة البحري، وأولاد كيوان والأنوار المحمدية والصحابة بقرية القيس، الشيخ مبارك والقديم بقرية السعدية، البحري والهدى بقرية كفر الشيخ إبراهيم، الوفاء واأشهب بقرية إبشاق، النور بقرية عزبة يوسف، مسجد الوحدة المحلية بقرية بني علي، عثمان غالب بقرية نزلة جلف، العتيق بقرية أم الساس، أسما حليم بنزلة جلف، الموقف، التقوي، الفتح، قباء، النور بقرية صندفا، الحسن بن صالح، الرحمن الرحيم بقرية البهنسا، التقوي باليوسفي، الأوقاف، عبد العظيم، الرحمن بساقولا، العمري بشلقام، النور، أبو شوك، أولاد علام، التقوي، أحمد الريح بالجرنوس، القديم بكفرأنس، حسن عبد الرازق بأبو الهوي، الغربي، الرحمن، الشرقي بأبطوجه، الزهراء، النور، الأحمدي، العتيق بقرية أبو العباس، حسن رضوان، حمدي سيف النصر العراقي بقرية بردونه، البحري بقرية الدير، مبارك والحق بقرية الخواجة، البحري بقرية الشلابي، الرحمة وعثمان بن عفان بقرية أحمد جوهر، الرحمن والعمري بقرية أشروبه، الحق بقرية محمد عبد القادر، الصابرين بقرية البابا الغربية والبابا الشرقية بقرية البابا الشرقية، أبو بكر الصديق بقرية غالي.

وفي مركز أبوقرقاص:

مسجد أبو مسعود، أحمد بهجت، المركز الطبي، التسامح بقرية بني عبيد، الدعوة ببلنصورة، الفتح بالبربا، الإبراهيمي بمنتوت، فؤاد عليوة بأبو الصفا، أبو هريرة ببني موسي، محمد بقرية أسمنت، ومسجد جورجي قرية الجورجي.

في مركز ديرمواس:

الصحابة والمجاهدين والفتح الإسلامي والكبير بمدينة ديرمواس، والكبير بقرية الحسابية، النصر، محمد سليمان بالرحمانية، عبدالله الكدواني بطوخ، عباد الرحمن، يوسف مصطفي بالسوالم، عمر بن الخطاب، بني عمران، مصطفي عمر الشرقي بتل بني عمران، الكبير، البكورة بالحاج قنديل، الفتح، الإمام الحسين، الضواحي ببني حرام، الرحمن، النور بكفر خزام، الرحمة بالناصرية، الفتح الإسلامي بالعمارية الشرقية، الإخلاص بنزلة سعيد، الحمد بكفر خزام الشرقية، محمد نبي الرحمة بقرية العمارية الغربية، الملالمة بقرية أسمو العروس، القرية النموذجية الشيخ فؤاد بركات بقرية تل بني عمران، الرحمن بالديروطية، الوهاب بمدينة ديرمواس، الهدى الإسلامي، مصطفى عمر الغربي بقرية عزب التل، محمد فرج بقرية الحاج قنديل، الشوايحه بأسمو العروس، أولاد عباس والنصر والرحمن بعزبة الحاج قنديل، العوايد والشيخ مساعد والمجاهدين وأولاد مبارك بقرية تانوف، الرحمة بقرية جزيرة التل، الرحمن بقرية الحسابية، الرحمن الزهارية بقرية زرابي، الزهارنة، القبلي بقرية جزيرة تل بني عمران، التوحيد بعزبة مصري، محمود الصاوي بالعمارية الغربية، الفتح الإسلامي بالرحمانية، الرحمن بمنشأة خزام.