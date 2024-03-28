أسقف المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة

استقبل اليوم الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، «هيرو مصطفى» والوفد المرافق لها، وذلك بدار المطرانية بالمنيا، وقد دار الحديث عن دور الكنيسة في المجتمع، وسبل التعايش السلمي، ودور الكنيسة في التوعية، وإنماء روح الانتماء للوطن بين أفراد الشعب.

ضم الوفد المرافق كل من مارجريت سانشو، نائبة مدير المعونة الأمريكية في مصر، السيدة اليسا اليمو، مسئول شئون سياسية في السفارة، وكريستوفر دويج، مسئول شئون ثقافية في السفارة، وشهاب وجيه، اخصائي سياسات.

وحضر اللقاء كل من الكنيسة القمص إفرايم عدلي وكيل المطرانية، والقس ميخائيل مكرم، والدياكون بولس والدياكون بيشوي.

وقد قام الوفد بزيارة كنيسة الأنبا انطونيوس بالمطرانية، ومزار المتنيح نيافة الأنبا ارسانيوس.

وفي سياق متصل، التقى الأنبا مكاريوس خدام وخادمات التربية الكنسية، في عدد من كنائس الإيبارشية وجاء اللقاء الرابع للأب الأسقف مع الخدام.

جاء ذلك بقاعة مارمرقس بالمطرانية، بحضور 15 من الآباء الكهنة، مع 332 خادما وخادمة، وبدأ اللقاء بالصلاة، ثم قدم كورال «الحمامة الحسنة» بكنيسة السيدة العذراء والملاك، بقرية بنى مهدى. مجموعة من الترانيم الروحية، بعدها ألقى نيافته محاضرة بعنوان «الخادم والليتورجيا»، ثم أجاب عن العديد من الأسئلة، ثم شارك كل واحد الآباء الموجودين، في تقديم الشكر والتشجيع للخدام والخادمات.

واختتم اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية، ومن المقرر أن تتوالى اللقاءات خلال فترة الصوم الكبير لتشمل 7 لقاءات أخرى.