الهيئة المصرية العامة للمساحة تعلن موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 مارس 2024 الموافق التاسع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا لمحافظة المنيا، حيث يزداد اهتمام المسلمين نحو معرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

في محافظة المنيا، سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 29 مارس 2024، الموافق التاسع عشر من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:13 مساءً، وفقا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

إمساكية شهر رمضان المبارك 1445

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا وهي كالتالي:

الفجر: 4:24 صباحًا .

الظهر: 12:02 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:13 مساءً.

العشاء: 7:30 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الجمعة 29 مارس 14 ساعة و9 دقائق، مع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتي نهاية الشهر الفضيل.