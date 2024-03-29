تتجه أنظار أهالي محافظة المنيا نحو معرفة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 مارس 2024 الموافق التاسع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، ويحرص المسلمون على أداء الصلاة في مواقيتها، إيماناً منهم بأهمية هذه العبادة وأثرها على النفس وتقربا بها إلى الله خلال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الجمعة 29 مارس 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:24 صباحاً.

الشروق: 5:50 صباحاً.

الظهر:23 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:13 مساءً.

العشاء: 7:30 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم الجمعة 29 مارس الموافق التاسع عشر من شهر رمضان 14 ساعة و9 دقائق، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.