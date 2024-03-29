«التضامن»: 4 فئات أكثر عرضة لخطر المخدرات وآثارها السلبية

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ حملة «أنت أقوى من المخدرات» هذا العام تخاطب فئات متنوعة هي الأكثر عرضة لخطر المخدرات مثل الشباب والفتيات والحرفيين والسائقين المهنيين وتعرضها لعواقب وخيمة.

التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها على الأطفال والنشء في إطار درامي جذاب، يسعى لبناء حواجز نفسية لديهم يمنع أي مساعٍ أو فضول للتجربة أو بدء تعاطي المواد المخدرة، كذلك كسر دائرة الإنكار لدى العديد من الأسر تجاه مشكلة المخدرات واستدعاء مخاطرها ووضعها بدائرة اهتمامها، لا سيما وأن 60% من مرضى الإدمان يعيشون لسنوات مع أسرهم دون اكتشاف الوالدين لتعاطي أبنائهم.

حملة «أنت أقوى من المخدرات»

جاء ذلك خلال إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلي الوزارات والجهات الدولية المعنية.