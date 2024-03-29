«مكافحة الإدمان» يعلن إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه قبل بداية حملة «أنت أقوى من المخدرات» عام 2014، كان هناك 35 ألف مريض يترددون على المراكز العلاجية للإدمان، وكانت حالات الإناث لطلب العلاج 1%، لافتاً إلى أنّ الصندوق كان لديه 50 ألف مشترك ومتابع لصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي زادوا إلى مليونين.

«أنت أقوى من المخدرات»

وأضاف خلال إطلاق حفل الحملة الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات»، أنّ عدد المتطوعين بالصندوق وصل إلى 33 ألفًا، مؤكدًا أنّ الحملة تتم على أرض الواقع في أكثر من 9 آلاف مدرسة، وتابعها 165 مليون مشاهد للحملات الإعلامية بشكل تراكمي، لافتاً إلى الحملة لها تأثير على المستوى الدولي، وحصل الصندوق على المركز الثالث عالميًا في مسابقة «دبي لينكس Dubai lynx» العالمية، التي تعد من أهم الجوائز المرموقة عالميًا وذلك عن حملة «أنت أقوى من المخدرات».

وأشار إلى أنّ المخدرات التخليقية وصلت نسبتها لـ35% من الأشخاص وارتبطت بالعنف المجتمعي، مؤكداً أن إطلاق حملة جديدة من «أنت أقوى من المخدرات» خطوة إيجابية وأوضحت مخاطر المخدرات تفصيلًا.

أرقام مهمة بشأن تعاطي المخدرات

وأوضح أنّ متعاطي المخدرات لديهم تخيلات حول كونها تساعد على القبول الاجتماعي بنسبة 36% ونسيان الهموم بنسبة 35%، و30% للعمل لفترات طويلة، 27% يعتقد أنّ الحشيش ليس إدمانا، واعتقاد 25% أن المخدرات تساعد على الإبداع، و34% يعتقد أنها تساعد على الهروب من المشاكل، 34% للتغلب على الاكتئاب.