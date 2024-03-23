المرصد الإعلامي لـ«مكافحة الإدمان» يعلن تقريره عن أول 10 أيام من رمضان 2024

أشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات خلال شهر رمضان 2024، وهي «إمبراطورية ميم - بابا جه - كامل العدد +1 - الكبير أوي 8 - عتبات البهجة».

أوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق، أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول 10 أيام من رمضان 2024 التزمت بعدم الترويج للتعاطي، كما أن دراما رمضان حتى الآن وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات لم تروج لثقافة تعاطي المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق في نتائجه خلال أول 10 أيام من شهر رمضان 2024 عن وجود 312 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 5 ساعات، منها 276 مشهد تدخين بإجمالي ما يقرب من 4 ساعات و45 دقيقة، بينما بلغت مشاهد التعاطي 36 مشهدا بإجمالي 24 دقيقة، بواقع 26 مسلسل خلال العام الحالي، بنسبة 2.9 % من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين، بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 0.3%.

تشير البيانات الأولية إلى عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة، وأيضا التزام صناع الدراما للعام الرابع علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية.

جدير بالذكر بأن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال السنوات الماضية، كانت 13% في دراما رمضان 2017، بينما كانت مشاهد التعاطي تمثل نسبة 4%.