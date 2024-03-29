معلومات عن رائد ثابت.. مقرب من يحيى السنوار وادعى الاحتلال الإسرائيلي اغتياله

زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أنه جرى استهداف القيادي البارز في حركة حماس، رائد ثابت، في عملية استهدفت مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأوضح هاغاري أنه كان هناك 1250 شخصًا في مستشفى الشفاء، بينهم 900 مشتبه به.

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» أهم الملعومات عن رائد ثابت وهي كالتالي كما وردت في سكاي نيوز البريطانية:

من هو رائد ثابت؟

1- كان يعمل رئيسًا لمنظومة الإنتاج التابعة للفصائل الفلسطينية.

2- وصفته الاحتلال بأنه كان مركز معرفي مهم لدى المنظمة فيما يتعلق بالتزود والتسلح.

3- مسؤول عن تطوير وإدارة أنظمة البحث الخاصة بحماس.

3- كان يُصنف ضمن أهم عشرة قادة في الجناح العسكري لحماس.

4- كان من أقرب الأشخاص لزعيم الفصائل الفلسطينية، يحيي السنوار، وأيضًا قائد جناح الحركة العسكري محمد الضيف، ونائب القائد العسكري للحركة في غزة مروان عيسى الذي اغتالته الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي.

5- وبحسب الاحتلال الإسرائيلي، فإنهم اغتالوا ثابت أثناء محاولته الفرار من مستشفى الشفاء، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال، وكان برفقة شخصين آخرين.

وعلى جانب آخر، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الأول من شهر مارس بأن الاحتلال قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ليلاً يوم السبت، بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عيسى، الذي يُعتبر الرجل الثاني في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.