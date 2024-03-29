«الجو قلب».. أمطار ورعد وبرق في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية

تعرضت محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية قبل قليل، لموجة من الطقس السيئ، مع سقوط أمطار غزيرة ورعد وبرق وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

أمطار رعدية تضرب القاهرة والجيزة

وتشير آخر صور من الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وناشدت الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بتوخي الحذر نظراً لوجود الأتربة العالقة.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات اليوم

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية أن شمال البلاد متأثر بغطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وذكر البيان أن 17 محافظة تشهد سقوط أمطار اليوم، متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تخف إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر.