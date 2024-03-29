أمطار تضرب الجيزة و«الأرصاد» تحذر بعض المحافظات

ضربت محافظة الجيزة الآن، أمطار غزيرة، بعد التغير المفاجئ في حالة الطقس، عقب التحذير الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظواهر جوية تضرب عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي بدأت بالفعل الآن.

وشهدت الساعات الماضية، تغيرًا مفاجئًا بعد الموجة الحارة التي ضربت البلاد، لتشهد محافظة الجيزة أمطارا غزيرة، فضلًا عن برق ورعد في عدد من المحافظات.

الأرصاد تحذر بعض المحافظات

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

«أجواء مغبرة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة»، بهذه الجملة أطلقت الأرصاد تحذيرات عاجلة، مؤكدة نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

تحذير لمرضى الجيوب الأنفية

ووجهت الهيئة رسالة لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر توخى الحذر.

وأضاف البيان: «مازال شمال البلاد متأثر بغطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر، وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر».