عاجل.. أمطار غزيرة تضرب 15 محافظة اليوم.. وتحذير لـ5 فئات من الأتربة

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ تضرب أمطار غزيرة 15 محافظة اليوم، بالتزامن مع آخر أيام نوة العوة وبرد العجوزة، وسط تحذيرات لـ5 فئات من الرياح المثيرة للرمال والأتربة، إذ يغطي الغطاء السحابي شمال البلاد وجنوبها، متسببًا في تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية.

وتتضمن حالة الطقس اليوم، فرص تساقط أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على العديد من مناطق الصحراء الغربية، والسواحل الشمالية الغربية، تتسبب في حجب الرؤية الأفقية على سيوة.

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإنّ طقس اليوم في مصر، يشهد أجواءً مائلة للحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، دافئًا على السواحل الشمالية، بينما تتحول الأجواء إلى لطيفة ليلًا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

أمطار تضرب 15 محافظة اليوم

وتضرب أمطار متفاوتة الشدة 15 محافظة اليوم، تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة، إذ تكون متوسطة قد تغزر أحيانًا على محافظات البحيرة، وبورسعيد، والإسكندرية، ودمياط، وكفر الشيخ، ومطروح، بينما تكون خفيفة على محافظات القاهرة الكبرى، وبني سويف، والفيوم، قد تتحول إلى متوسطة خلال الصباح.

تحذير لـ5 فئات من طقس اليوم

ويحذر الدكتور محمد عبد الله كامل، استشاري الباطنة العامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، 5 فئات تتضمن كبار السن، والأطفال، ومرضى الربو والأمراض الصدرية، ومرضى الحساسية، ومرضى الجيوب الأنفية، من التعرض لفترات طويلة للهواء بأغلب المحافظات، بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تتسبب في زيادة الحساسية والإصابة بنزلات البرد.

درجة الحرارة اليوم في المحافظات

وتأتي درجة الحرارة العظمى والصغرى اليوم في محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 18.

أقاليم شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18.