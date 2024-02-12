رفع 430 طن قمامة و100 طن أتربة في حملات بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ 17 وحدة محلية، حملات تجميل في إطار العيد القومي لمحافظة الدقهلية، من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

حملات تجميل للشوارع بالدقهلية

وأضاف أنه جرى رفع 430 طن قمامة و100 طن أتربة، وناتج تقليم أشجار في حملة نظافة على الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج والطرق بالمنطقة المركزية، وزراعة 150 شجرة مثمرة بمدينة المنصورة.

تكليف 314 عامل نظافة

وأكد أنّ الحملات في محافظة الدقهلية، جاءت في مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين وأجا وبلقاس وشربين وجمصة ونبروة ودكرنس ومحلة الدمنة ومنية النصر والكردي وبني عبيد وتمى الأمديد والمطرية والجمالية والمنزلة وميت سلسيل، مشيرًا إلى أن الحملات شاركت فيها 128 معدة نظافة ما بين لوادر وسيارات قلاب حمولة «25 و20 و10 و5 أطنان»، وسيارات مكابس ولودر زاحف ومكانس وسيارات مياه، وجرى تكليف 314 عامل نظافة.