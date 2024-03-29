الظلام الدامس يغمر كوكب الأرض كاملا 3 أيام.. ما الحقيقة؟

بمناسبة استعداد أمريكا الشمالية لحدوث كسوف كلي للشمس في الثامن من أبريل المقبل، تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي ادعاءات مضللة بلغات متعددة حول العالم، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

كسوف شمسي نادر سيستمر لـ3 أيام

وتداول منشورات تقول إن «الكسوف الشمسي النادر سيستمر ثلاثة أيام، وسيغمر الأرض بالظلام الدامس»، كما ورد في المنشورات أن الكسوف سيجعل «النهار يتحول إلى ليل»، وأن العالم بأسره سيشاهده في هذا اليوم التاريخي.

وحققت هذه المنشورات آلاف المشاركات والتفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي بلغات متعددة حول العالم.

وينتظر الهواة والعلماء هذا الحدث بشغف نظرًا لندرة حدوث الكسوف الكلي للشمس، ما يتيح لهم الفرصة لتعميق دراستهم للغلاف الشمسي والغلاف الجوي للأرض، بالإضافة إلى فهم تأثير هذه الظاهرة الكونية على سلوك بعض الحيوانات والطيور والحشرات.

ومع ذلك، تحتوي المنشورات على معلومات غير دقيقة وتضخيم لبعض النقاط.

القمر سيحجب قرص الشمس خلال الكسوف

ويبين تقرير وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن الكسوف سيكون مرئياً في أمريكا الشمالية، من المكسيك إلى الولايات المتحدة وكندا فقط، ولا يتوقع أن يغمر الظلام كل الكوكب الأرض كما تم تصويره في المنشورات.

وبالنسبة للعلماء، لن يحدث تحول من النهار إلى ليل كما زعمت المنشورات.

وصرح روبرت سيمكو، مدير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء، بأنه لن تتحول السماء إلى اللون الأسود.

وفي تصريح لخدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة «فرانس برس»، أوضح روبرت سيمكو أن القمر سيحجب قرص الشمس خلال الكسوف، ولن يختفي الضوء تمامًا بل سيشبه الوضع لحظة غروب الشمس في وسط النهار.

وأكد الخبراء أن التحذيرات المتداولة حول ضرورة البقاء في البيوت أو عدم السفر غير صحيحة، ويحذر العلماء من خطورة النظر مباشرة إلى الشمس دون استخدام عدسات أو مناظير خاصة.