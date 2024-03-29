ريهام حجاج لـ«كواليس»: مسلسل صدفة يحمل رسالة ومفاجآت

حلت الفنانة ريهام حجاج ضيفة على برنامج «كواليس»، على «نجوم إف إم»، مع المذيعة لينة الطهطاوي، للحديث عن أحدث أعمالها في موسم دراما رمضان 2024.

ريهام حجاج تتحدث عن مسلسل صدفة

وقالت ريهام حجاج عن مسلسل صدفة: «شخصية (صدفة) صعوبتها إنها مجنونة بسبب نشأتها ووالدها الذي لا يريد الاعتراف بها فأصبح عندها خلل نفسي، ولما قرأت الورق وجدت أن رد فعلها للمصائب غريب، وأيضا رغاية زيادة عن اللزوم وشخصية غير متزنة، ولكي يظهر هذا الخلل كان لازم تكون مرسومة بطريقة مختلفة».

وأضافت: «هذا رابع تعاون بيني وبين السيناريست أيمن سلامة عملنا (لما كنا صغيرين) و(يوتيرن) و(جميلة) العام الماضي، وكانت شخصية مثالية حتى تتكشف الحقيقة في النهاية، وهذا ثالث تعاون بيني وبين المخرج سامح عبد العزيز فقررنا نعمل حاجة مختلفة واخترنا شخصية (صدفة) التي تقع في المصائب طوال الوقت لكي تتوالى الأحداث، ودائما يهمنا نقدم مسلسل فيه رسالة، ومفاجآت طول الوقت، و(صدفة) شخصية تثير الشفقة والتعاطف وبحبها رغم أنها أرهقتني جدا».

وتابعت: «كل يوم في المسلسل لازم أكون حافظة 30 صفحة، ، لأن الشخصية رغاية، فلازم يكون الإيقاع سريع، وفيّ من شخصية (صدفة) الصراحة والتلقائية».