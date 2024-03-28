موعد عرض الحلقة 18 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج في ساحة القضاء

أحداث مشوقة ينتظرها متابعو الفنانة ريهام حجاج، خلال أحداث الحلقة 18 مسلسل صدفة، فمن المقرر أن تدخل «صدفة» المحكمة، بعدما اتهمها رشدي الشامي بالاستيلاء على ممتلكاته، بموجب عقد زواجهمها، وفي السياق ذاته قررت «صدفة» رفع قضية تزوير على الأخير، بعدما زور عقد زواجهما.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل صدفة

ونستعرض خلال السطور التالية، موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل صدفة، والذي يكون على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول.

بينما يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 18، على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتأتي الحلقة 18 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 18 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطول الفنانون، ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.