مسلسل صدفة الحلقة 18.. لحظة اعتراف خالد الصاوي بنسب ريهام حجاج (فيديو)

شهدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 18، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث التي قلبت العمل رأسًا على عقب، بعدما قرر «فؤاد» خالد الصاوي، الاعترف بنسب ابنته «صدفة»، بل والكشف عن مفاجأة مدوية، خلال مشهد المواجهة الذي جمع بينهما.

صدفة تبكي.. ووالدها يصدمها

وأظهرت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 18، ذهاب «فؤاد» خالد الصاوي، إلى منزل ابنته «صدفة» ريهام حجاج واعترافه بنسبها أمام شقيقتها وزوج شقيقتها، ما دفع صدفة للبكاء، وهي تطلب منه أن يكررها مرة ثانية، في الوقت الذي طلب هو منها أن تبتعد عنه وعن أسرته.

وخلال مواجهة «فؤاد» خالد الصاوي، لابنته صدفة، اعترف بأنه كان يدفع لحنان شقيقتها «رحاب الجمل» الأموال مقابل أن تبتعد صدفة عنه وعن أسرته مما تسبب صدمة لصدفة، إلا أن الأخيرة أكدت لها أنها فعلت هذا الأمر خوفًا عليها.

مسلسل صدفة

هو مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، ويعد التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل.