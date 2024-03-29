مواعيد عرض مسلسل صدفة على القناة الأولى في رمضان 2024 الحلقة 19

من المقرر أن تشهد الحلقة 19، من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث، خاصة بعدما شهدت الحلقة الماضية، اعتراف خالد الصاوي بنسب ابنته صدفة، وهروب ابنته «فرح» من المنزل بعدما اكتشف إدمانها للمواد المخدرة، ليبقى الجماهير على موعد مع أحداث جديدة شيقة خلال الحلقة 19.

موعد مسلسل صدفة الحلقة 19

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد مسلسل صدفة الحلقة 19، على النحو التالي:

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويحين العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 19 عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويحين موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 19 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

ويأتي عرض الحلقة 18من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.