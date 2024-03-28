ملخص الحلقة 18 مسلسل صدفة.. انهيار خالد الصاوي بسبب بناته

شهدت الحلقة 18 مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، تحولا كبيرا داخل منزل «فؤاد» (خالد الصاوي) بعدما وقع في مواجهة مع ابنته الكبيرة «منار» ميار الغيطي، لتواجهه بحقيقته، وكيف لم تعد تحترمه، أو تراه أبا مناسبا لها.

وخلال أحداث الحلقة 18 مسلسل صدفة، ذهب صديق خالد الصاوي، «معتز» فراس سعيد، لمنزل الصاوي، كما اتفق مع زوجته «هالة» سلوى خطاب، ليتقدم لخطبة «منار» إلا أن فؤاد اعترض على الأمر، وقبل أن يتشاجر معه، فاجأته ابنته منار بأنها موافقة على الزواج، إلا أنه أصر الأخير على الرفض.

واندلع شجار كبير بين خالد الصاوي وابنته، التي واجهته بكلام قاسٍ، وإنها تراه السبب فيما وصلت له، بسبب تربيته لها، وإنها لم تعد تراه أبا، بينما وصفته بـ«الصغير في عينها»، لتقوم والدتها «هالة» بالتصديق على كلامها، وطرد زوجها «خالد الصاوي» ثم تكتشف هروب ابنتها «فرح» نور إيهاب من المنزل بعد أن قررت حبسها بسبب إدمانها.

وأثار الشجار الذي اندلع في منزل «فؤاد» شعوره بالكسرة الشديدة، ما دفعه للذهاب لإحدى الملاهي الليلية، يتحدث مع إحدى السيدات، وهو ينهار من البكاء، بأن أولاده لم يحظَ بهم، لتؤكد له أنه ظلم أحد وهذا العقاب، وهو ما رد عليه بأنه بالفعل ظلم ابنته «صدفة» قبل أن يذهب ويعترف بها.