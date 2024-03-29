5 أدعية يمكن ترديدها عند القنوت في الصلاة.. رددها كما علمها النبي لأصحابه

تعد صلاة القنوت من الصلوات المهمة التي يتضرع العبد من خلالها إلى الله عز وجل، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به والدعاء في هذه الصلاة، ونستعرض في التقرير التالي 5 أدعية يمكن ترديدها عند القنوت في الصلاة.

5 أدعية يمكن ترديدها عند القنوت في الصلاة

وحول الحديث عن 5 أدعية يمكن ترديدها عند القنوت في الصلاة من أجل طلب الخير والبركة في الحياة، فإن الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن دعاء القنوت في صلاة الفجر، بحسب مذهبي الإمام مالك والإمام الشافعي، يُعتبر سنة وليس فرضًا ملزمًا على المصلي، كما أن ترك القنوت في صلاة الفجر لا يُبطلها، بل تظل الصلاة صحيحة، ولكن من الأولى والأفضل دعاء القنوت في صلاة الفجر، تقربًا من الله تبارك وتعالى، وتأكيدًا على السنة النبوية.

دعاء القنوت

وبخصوص الحديث عن 5 أدعية يمكن ترديدها عند القنوت في الصلاة، استشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بما م روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيِّمُ السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق.. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك»، رواه البخاري.

أدعية صلاة القنوت

وحول الحديث عن 5 أدعية يمكن ترديدها عند القنوت في الصلاة فإنه يجوز للمسلم أن يردد:

اللهم لك أسْلَمْنا، وبك آمَنَّا، وعليك تَوَكَّلنا، وإليك أَنَبْنَا، وبك خَاصَمْنَا. اللهم إنَّا نعوذُ بِعِزَّتِكَ لا إلهَ إلا أنتَ أن تُضِلَّنا، أنْتَ الحيُّ الذي لا يموتُ، والجِنُّ والإِنْسُ يَمُوتُون.

اللـهم أصلح لنا ديـنـَنا الذي هـو عـصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معـاشُنا، وأصلح لنا آخرتـَنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.

اللهم انا نسألـُـك فعـلَ الخيرات، وتركَ المنكرات، وحبَ المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، واٍذا أردت بقـومٍ فـتنةً فـتوَفـنا غـير مفتونين. ونسألك حبَـك، وحبَ مَن يُحـبـُـك، وحب كل عـملٍ يقربنا اٍلى حـبـِك، يا رب العـالمـين.

اللهم اغـفـر لجميع موتى المسلمين، الذين شهـِـدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك، واغفر لهُم وارحمهُم وعافهم وأعفو عنهم، واكرِم نـُزلَهم، ووسِع مـُدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبـَرَد. ونقـّهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اٍليه تحت الجنادل والتراب وحدنا.

اللهم اغـفـِر لنا، وارحمنا، وأعتق رقابنا من النـــار. اللـهم تـقبـل منـا اٍنك أنت السميع العـلم، وتُب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم ، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.